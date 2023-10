Ascolti tv, Porro recupera ma non basta. Gruber vola in solitaria (+7,7%)

Ascolti tv, Stasera Italia al 5% di share. Otto e Mezzo sale al 7,7%

In access prime time Lilli Gruber conquista ancora il primato sfiorando l'8% di share. Stasera Italia condotto da Nicola Porro recupera ma non basta. Ecco i dati nel dettaglio: su Rai1 Cinque Minuti incolla davanti al video 3.975.000 spettatori con il 20.9%, mentre Affari Tuoi è seguito da 4.504.000 spettatori con il 22.8%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.971.000 spettatori pari al 15%. Su Italia1 N.C.I.S. ottiene 1.393.000 spettatori con il 7.1%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.144.000 spettatori (5.9%) e Un Posto al Sole 1.574.000 spettatori (7.9%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 961.000 spettatori (5%) nella prima parte e 1.018.000 spettatori (5.1%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.530.000 spettatori (7.7%). Su Tv8 100% Italia intrattiene 460.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo ha raccolto 477.000 spettatori (2.4%).