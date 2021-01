Ascolti tv, Quarto Grado di Nuzzi vola all'8%. Cresce ancora Propaganda Live

Ascolti tv, Fiorella Mannoia chiude in frenata

L'ultimo appuntamento con 'La Musica che Gira Intorno', lo show di Fiorella Mannoia su Rai1, è stato il programma più visto della prima serata di venerdì, con 3.796.000 spettatori e il 16.8% di share, dopo aver raggiunto il 17% la scorsa settimana.

Ascolti tv, vola 'Quarto Grado' di Gianluigi Nuzzi

Al secondo posto, su Canale 5, '10 Giorni senza Mamma', con 3.441.000 spettatori e il 14.5% di share. Al terzo posto, su Rete4, 'Quarto Grado' con 1.585.000 spettatori e l'8% di share. Un ottimo risultato per Nuzzi dopo la puntata della scorsa settimana, quando era salito a 1.351.000 spettatori con il 6.9% di share.

A seguire, tra gli altri ASCOLTI di prime time: 'The Good Doctor' e 'The Resident' su Rai2 (rispettivamente 1.647.000 spettatori, share 6%, e 1.066.000, share 5.6%), 'Freedom - Oltre il Confine' su Italia 1 (1.237.000 spettatori, share 5.9%).

Ascolti tv, Diego Bianchi raggiunge e supera il 6% di share

Buoni anche i numeri di Diego Bianchi, che la scorsa settimana aveva sfiorato il 6% e stavolta lo raggiunge ampiamente: 'Propaganda Live' su La7 totalizza infatti 1.223.000 spettatori, share 6.3%. Scende invece 'Titolo V ' su Rai3 (574.000 spettatori, share 2.5%), stabile 'I Migliori Fratelli di Crozza' sul Nove (508.000 spettatori, share 1.9%), così come 'Alessandro Borghese - 4 Ristoranti' su Tv8 (389.000 spettatori, share 1,6%).

Ascolti tv, Soliti Ignoti batte Striscia la Notizia

In access prime time prosegue la serie vincente dei 'Soliti Ignoti - Il Ritorno' su Rai1, che ha ottenuto 5.088.000 spettatori con il 18.5%, superando 'Striscia la Notizia' su Canale 5 (4.542.000 spettatori, share 16.5%). Vittoria di Rai1 anche nel preserale con 'L'Eredità' che ha registrato 5.291.000 spettatori e il 23.6% di share. Mentre su Canale 5 'Caduta Libera' ha ottenuto 3.731.000 con il 17% di share. Rai1 è stata la rete più seguita in prima serata. Complessivamente le reti Mediaset hanno prevalso su quelle Rai in prima e seconda serata mentre la Rai ha avuto la meglio nelle 24 ore.