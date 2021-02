Ascolti tv: Quarto Grado doppia Titolo V, Propaganda e Crozza restano stabili

Ascoli tv prime time di venerdì sera

La new entry Draghi non ha scaldato il prubblico tv, che conferma le sue preferenze per quanto riguarda i talk show di informazione: Quarto Grado conferma gli ascolti della scorsa settimana, doppiando Titolo V (che cresce dello 0,4%), mentre restano sostanzialemente stabili anche Propaganda Live (che cresce dello 0,2%) e I migliori Fratelli di Crozza (che cresce dello 0,1%).

Il secondo appuntamento della stagione con 'Il Cantante Mascherato' su Rai1 è stato seguito ieri da 3.605.000 spettatori con il 16.2% di share, risultando l'appuntamento più seguito del prime time. Su Canale 5, infatti, il 'Grande Fratello Vip', che è durato oltre un'ora in più, ha ottenuto 2.965.000 spettatori e il 16.8% di share. Terzo posto per 'Propaganda Live' su La7, con 1.258.000 spettatori e il 6.4% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti di prima serata: 'Quarto Grado' su Rete 4 (1.188.000 spettatori, share 5.9%), 'The Good Doctor' e 'The Resident' sy Rai2 (rispettivamente, 1.470.000 spettatori, share 5.4%, e 1.096.000 spettatori, share 4.8%), 'Freedom - Oltre il Confine' sul Italia 1 (1.084.000 spettatori, share 5.1%), 'Sotto assedio - White House Down' su Tv8 (663.000 spettatori, share 2.8%), 'Titolo V' su Rai3 (640.000 spettatori, share 2.7%), 'I Migliori Fratelli di Crozza' sul Nove (590.000 spettatori, share 2.3%).

Ascolti tv access prime time di venerdì 5 febbraio

In access prime time 'Soliti Ignoti - Il Ritorno' su Rai1 (con 4.856.000 spettatori, share 17.5%) ha battuto 'Striscia la Notizia' su Canale 5 (4.182.000 spettatori, share 15.1%). Vittoria di Rai1 anche nel preserale con 'L'Eredità' che ha totalizzato 4.901.000 spettatori e il 23% di share. Mentre 'Caduta Libera' su Canale 5 ha registrato 3.783.000 spettatori con il 18.1%. Complessivamente le reti Mediaset hanno prevalso su quelle Rai sia in prime time che in seconda serata, mentre la Rai ha avuto la meglio nelle 24 ore.