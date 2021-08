Ascolti tv: Report batte Controcorrente, Tg2 Post sfiora il 10%

Ascolti tv ieri sera prime time

Prime time di ieri, 2 agosto, al film 'The Help' su Rai1 con 2.564.000 spettatori e share del 16,36%. Su Rai 2 per la trasmissione dedicata alla rivisitazione della giornata olimpica e alla presentazione di quella successiva, 'Il circolo degli anelli', gli spettatori sono pari a 1.416.000 e lo share al 9,07%. Su Canale 5 per la pellicola 'Terapia di coppia per amanti' 1.404.000 spettatori e share dell'8,22%.

Su Rai 3 spettatori 1.095.000 e share del 6,29% per 'Report'. Su Rete 4 per il talk show 'Controcorrente' 855.000 spettatori e share del 5,53%. Su Italia 1 per 'Freedom - Oltre il confine' 691.000 spettatori e share pari al 4,76%. Su La7 per il film 'Il socio' 475.000 spettatori, share 3,23%. Su Tv8 'Gomorra - La serie' richiama l'attenzione di 555.000 spettatori (3,25%) e su Nove 'Lara Croft: Tomb Raider - La Culla Della Vita' ne convince 331.000 (2%).

Ascolti tv access prime time

Su Rai1 Techetechetè raccoglie 3.165.000 spettatori con il 17.05%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 2.387.000 spettatori con uno share del 12.84%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.860.000 spettatori con il 9.95%. Su Italia1 NCIS ha registrato 904.000 spettatori con il 4.94%. Su Rai3 Caro Marziano raccoglie 886.000 spettatori con il 5.14%. Un Posto al Sole raccoglie 1.300.000 spettatori con il 6.99%. Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 906.000 individui all’ascolto (5.09%), nella prima parte, e 1.097.000 spettatori (5.85%), nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 907.000 spettatori (4.89%).

Ascolti tv Olimpiadi

Un capitolo a parte meritano gli ascolti tv delle Olimpiadi su Rai2. Eccoli per categorie. Atletica leggera (dalle 2.00 alle 4.57) share del 15,8% e 230.000 spettatori. Pallanuoto olimpica (dalle 03.04 alle 7.41) share del 12,5% e 315.000 spettatori. Pallavolo femminile (dalle 4.43 alle 6.35) share del 20,6% e 267.000 spettatori. Canoa (dalle 5.43 alle 5.50) share del 23,8% e 283.00 spettatori. Ginnastica artistica (dalle 7.42 alle 7.59) share del 16,4% e 748.000 spettatori.

Tg Sport Olimpico (dalle 7.59 alle 8.27) share del 17,1% e 887.000 spettatori. Ciclismo su pista (dalle 8.51 alle 10.59) share del 25,2% e 1.326.000 spettatori. Tg sport olimpico (dalle 9.53 alle 11.46) share del 29,4% e 1.796.000. Tuffi (dalle 9.59 alle 10.10) share del 24,7% e 1.277.000 spettatori. Beach volley olimpico (dalle 10.12 alle 10.23) il 24,7% di share e 1.239.000 spettatori. Ginnastica artistica (dalle 11.09 alle 11.55) share del 33,33% e 2.342.000 spettatori con la medaglia d'argento a Vanessa Ferrari, la prima medaglia olimpica individuale femminile per la ginnastica artistica italiana alle Olimpiadi. Atletica leggera (dalle 11.56 alle 12.55) share del 31,1% e 3.200.000 spettatori. Atletica leggera (dalle 13.31 alle 15.15) share del 24,4% e 3.135.000 spettatori. Tgsport olimpico (dalle 15.16 alle 15.21) share del 24,4% e 2.585.000 spettatori.

Beach volley olimpico (dalle 15.21 alle 15.45) share del 21,2% e 2.133.000 spettatori. Ginnastica artistica (dalle 15.47 alle 16.30) share del 21,2% e 1.959.000 spettatori. Record oltre l'impossibile (dalle 16.34 alle 17.11) share del 15,7% e 1.325.000 spettatori. Tokyo 2020 best of (dalle 17.12 alle 20.28) share del 10,8% e 1.268.000 spettatori. Record oltre l'impossibile (dalle 24.01 alle 24.40) share dell'8,2% e 587.000 spettatori. Go tokyo 2020 (dalle 24.44 alle 25.59) share dell'8% e 315.000 spettatori.