Ascolti tv, Roberto Poletti verso la Vita in diretta

Ascolti tv, Roberto Poletti da Uno Mattina a la Vita in diretta

Roberto Poletti lascia Unomattina, che conduce da un anno accanto alla collega Valentina Bisti (anche lei darà l'addio per tornare al Tg1). Nella prossima stagione il giornalista dovrebbe essere protagonista a La vita in diretta. Il rumors è di Dagospia, secondo cui nel nuovo programma non sarà il presentatore ufficiale, ma ricoprirà il ruolo di inviato.

Roberto Poletti per la precisione sarà l’inviato di punta e racconterà l’Italia del dopo Coronavirus.

Chi condurrà Unomattina a settembre? In attesa della conferme che arriveranno ai palinsesti Rai di inizio luglio, non c'è nulla di ufficiale, si parla di Benedetta Rinaldi (già nel programma dal 2017 al 2019), ma nelle ultime ore sono salite le quotazioni di Monica Giandotti, giornalista che sarà presto alla conduzione di Agorà Estate.