Ascolti tv, Salvini non basta per far brillare Porro. GF, partenza sottotono

Ascolti tv ieri 16 settembre 2024: Mammuccari esordisce su Rai2 con Lo spaesato (939mila spettatori - 5,33%)

Alfonso Signorini ha aperto ieri la nuova edizione del Grande Fratello su Canale 5. Il reality parte bene con 2.510.000 spettatori per il 21.28% di share, anche se in calo rispetto alla puntata di esordio dell'anno passato (2.994.000 spettatori per iil 23.01%). Segue Rai1 con la prima puntata di Brennero con 2.814.000 spettatori pari al 17.22% di share. Terzo posto per The Protege su Italia 1 con 1.221.000 spettatori pari al 7.32% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 16 settembre 2024 per le altre reti: esordio anche per Teo Mammucari con Lo Spaesato su Rai2 con 939.000 spettatori (5.33%), Insider - Faccia a faccia con il crimine su Rai3 con 653.000 spettatori (3.71%). La scorsa settimana Roberto Saviano aveva interessato 746.000 spettatori (4.3%). Quarta repubblica su Rete 4 con ospite Matteo Salvini dopo la richiesta di 6 anni di reclusione per il caso Open Arms ha incollato al video 848.000 spettatori (6.44%). Nella precedente puntata Nicola Porro aveva raggiunto 842.000 spettatori (6.6%). la nuova stagione de La Torre di Babele su La7 con 620.000 spettatori (3.39%), Dove nessuno guarda Il caso Elisa Claps su TV8 con 302.000 spettatori (2%), Io, noi e Gaber sul Nove con 245.000 spettatori (1.7%).