Ascolti tv, Iacona supera il 6% di share ma Brindisi lo incalza con le diete social e cronaca nera

Ascolti tv ieri 15 settembre 2024: Zona Bianca sale a 747mila spettatori per il 6,1% di share

Rai1 vince negli ascolti tv della domenica con Sempre al tuo fianco, che ha appassionato 2.436.000 spettatori pari al 15.6% di share. Segue La rosa della vendetta su Canale 5 con 2.317.000 spettatori con il 15.1% di share. Terzo posto per Presa diretta su Rai3 con ospite Martina Caironi, alteta paralimpica vincitrice di un oro e un argento a Parigi 2024, 1.056.000 spettatori (6.3%). Nella precedente puntata Riccardo Iacona aveva ottenuto 839.000 spettatori (4.9%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 15 settembre 2024 per le altre reti: 911 su Rai2 con 669.000 spettatori (3.7%), Roberto Lipari... E ho detto tutto su Italia 1 con 624.000 spettatori (4.2%), Zona Bianca su Rete 4 con 747.000 spettatori (6.1%). La scorsa domenica Giuseppe Brindisi aveva chiuso con 597.000 spettatori (4.8%). Eden Un pianeta da salvare su La7 con 387.000 spettatori (2.8%), Karate Kid - La leggenda continua su TV8 con 435.000 spettatori (3.1%), Little Big Italy sul Nove con 395.000 spettatori (2.5%).