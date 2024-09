Ascolti tv, Sciarelli riparte al 9,6% con il caso Orlandi. Giordano supera il 6% di share

Ascolti tv ieri 11 settembre 2024: Chi l'ha visto? apre la nuova edizione con 1.38 milioni di spettatori per il 9,6% di share

I fratelli Corsaro su Canale 5 si piazzano al primo posto negli ascolti tv del mercoledì con 2.551.000 spettatori per il 16.5% di share. Seconda posizione per Il colibri su Rai1 con 1.686.000 spettatori pari all’11.6% di share. La prima puntata stagionale di Chi l'ha visto? su Rai3 con un approfondimento sul caso di Emanuela Orlandi arriva a 1.387.000 spettatori e il 9.6% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 11 settembre 2024 per le altre reti: l'ultima stagione di The Good Doctor su Rai2 con 726.000 spettatori (4.6%), FBI: Most Wanted su Italia 1 con 885.000 spettatori (5.2%), la nuova edizione di Fuori dal coro su Rete 4 con 768.000 spettatori (6.2%), Il caso Spotlight su La7 con 496.000 spettatori (3.2%), Vi Presento Joe Black su TV8 con 472.000 spettatori (3.7%), Parker sul Nove con 495.000 spettatori (3.3%).