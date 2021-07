Ascolti tv, Sciarelli batte Purgatori. Cresce il duo Scanzi-Travaglio

Ascolti tv, "Chi l'ha visto" è secondo nella classifica della prima serata con l'11,28% di share. "Accordi e Disaccordi" cresce di oltre un punto

La prima puntata di "Temptation Island" su Canale 5 ha conquistato il primo posto degli ascolti tv della prima serata di martedì 30 giugno grazie a 3.194.000 telespettatori e il 20,96% di share. Seconda posizione per Rai3 che con "Chi l'ha visto?" registra 2.036.000 telespettatori con uno share dell'11,28%. Su Rai1 il film "La forma dell'acqua" vincitore di quattro Premi Oscar e del Leone d'Oro a Venezia, ha ottenuto 1.708.000 telespettatori e il 9,37%. Su Rai2 "Man on Fire - Il fuoco della vendetta" è stato visto da 1.325.000 telespettatori pari al 7,35% di share mentre Italia 1 con "Point Break" ha totalizzato 764.000 telespettatori e il 4,02%. Su Retequattro "Zona Bianca" ha conquistato 681.000 telespettatori e il 4,05% di share e su Nove l'ultima puntata di "Accordi & Disaccordi" ha interessato 480.000 telespettatori e il 2,36%. Tv8 con "Name That Tune" ha ottenuto 335.000 telespettatori e l'1,86% di share mentre su La7 "Atlantide Speciale" sul G8 di Genova del 2001 è stato seguito da 291.000 telespettatori pari all'1,99% di share.

Ascolti tv, nell'access prime time "Reazione a catena" batte "Caduta libera"

L'access prime time vede "Paperissima Sprint" su Canale 5 con 16,8% di share e 3.308.000 telespettatori, mentre su Rai 1 i "Soliti Ignoti - Il Ritorno" con il 15,79% e 3.123.000 telespettatori. Nel preserale è in testa Rai1 con "Reazione a catena" che ha ottenuto 3.442.000 telespettatori e il 25,18% di share contro il 13,66% e 1.789.000 telespettatori di "Caduta libera!" su Canale 5. Nel complesso le reti della Rai si sono aggiudicate la prima serata, con 7.268.000 telespettatori e il 36,66% di share, e l'intera giornata con il 35,5% e 3.022.000 telespettatori. Ai canali Mediaset è andata invece la seconda serata con 4.191.000 telespettatori e il 39,51% di share.

Ascolti tv, in seconda serata "Anni 20" segna il 2,82%

Su Rai1 "Source Code" è stato seguito da 304.000 spettatori con il 4.27% di share. Su Canale 5 "TG5 Notte" ha totalizzato una media di 638.000 spettatori pari ad uno share del 16.24%. Su Rai2 Anni 20 Estate segna 214.000 spettatori con il 2.82%. Su Rai 3 il "Tg3 Linea Notte" segna 684.000 spettatori con il 7.85%. Su Italia1 "Amici X la Morte" è visto da 362.000 spettatori (4.75%). Su Rete 4 "Effetto Notte" è stato scelto da 87.000 spettatori con l’1.79% di share