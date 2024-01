Ascolti tv, sfida Berlinguer-Gruber: attesa per il primo scontro

La7 vs Rete 4, cresce l'attesa per la sfida tra "Prima di domani" e "Otto e mezzo"

La sfida sta per iniziare. Questa sera, intorno alle 20.40, Bianca Berlinguer debutta nell’access prime time di Rete 4 con il suo nuovo talk show “Prima di domani”. Già volto della prima serata con “È sempre Cartabianca”, la conduttrice entra così nel regno di Lilli Gruber, regina dell’approfondimento che, con il suo “Otto e mezzo”, macina ottimi punteggi di share vicini alla doppia cifra.

Probabilmente in fase di trans agonistica, le due conduttrici non hanno risposto alla chiamata di Affaritaliani.it. Mentre Berlinguer sta limando gli ultimi dettagli della puntata prima del suo esordio, Gruber si prepara al ritorno in onda dopo una lunga scia di assenze dovute alla scomparsa della madre Herlinde, cercando di non farsi superare dalla nuova "avversaria".

Riuscirà Bianca Berlinguer a rubare lo scettro di regina degli ascolti tv a Lilli Gruber? Non resta che rimanere sintonizzati. La7 o Rete 4? Che vinca la migliore.