Record di ascolti tv per Sinner e la finale Atp

Jannick Sinner vince anche nella gara degli ascolti tv; la finale di ieri contro Taylor Fritz ha visto l'azzurro incollare al televisore oltre 3 milioni e mezzo di italiani su Rai 2 in tutta la fascia orara dalle 18 alle 19.44 con uno share del 20,78%. Numeri da record per uno sport come il tennis per anni rimasto ai margini del palinsesto tv.

A questi numeri poi vanno aggiunti quelli di sky che trasmetteva su satellite in contemporanea il match.