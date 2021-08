Ascolti tv, Stasera Italia News al 6% batte Tg2 Post e In Onda

Ascolti tv ieri sera prima serata 17 agosto

Il film 'Love is All You Need', trasmesso ieri da Rai1, è stato il programma più seguito della prima serata TV, con 2.072.000 spettatori e il 14.3%. Al secondo posto, 'La Casa tra le Montagne' su Canale 5, con 1.063.000 spettatori e il 9.1% di share. Al terzo posto, l'incontro di calcio Monaco-Shakhtar Donetsk, con 995.000 spettatori e il 6.3% di share.

A seguire, tra gli altri ASCOLTI di prime time: 'Squadra Speciale Cobra 11' su Rai2 (806.000 spettatori, share 5.3%), 'Mistero a Crooked House' su Rai3 (735.000 spettatori, share 4.9%), 'In Onda Prima serata' su La7 (724.000 spettatori, share 4.4%), 'Special Forces: Liberate l'Ostaggio' su Rete4 (621.000 spettatori, share 4.4%), 'Rocky Balboa' sul Nove (458.000 spettatori, share 3.1%), 'My Old Lady' su Tv8 (341.000 spettatori, share 2.3%).

Ascolti tv Access Prime Time 17 agosto

Su Rai1 Techetechetè raccoglie 3.105.000 spettatori con il 19%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 2.344.000 spettatori con uno share del 14.3%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 758.000 spettatori con il 4.6%. Su Rai3 Via dei Matti N 0 raccoglie 456.000 spettatori (3%) e 474.000 spettatori (2.9%).

Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 876.000 individui all’ascolto (5.6%), nella prima parte, e 1.051.000 spettatori (6.4%), nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 802.000 spettatori (4.9%). Su Tv8 la replica di 4 Hotel ha divertito 498.000 spettatori con il 3.1%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 214.000 spettatori con l’1.3%.