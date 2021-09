Ascolti tv, Svizzera-Italia sbanca la prima serata con il 42% di share

Ascolti tv, ieri sera domenica 5 settembre prime time

La partita Svizzera-Italia per le qualificazioni ai mondiali 2022, trasmessa da Rai1, ha sbancato l'Auditel conquistando 8.654.000 telespettatori e il 42,04% di share. Lontanissimi i numeri degli altri canali con Canale 5 in seconda posizione dove 'Grand Hotel' ha ottenuto 1.579.000 telespettatori e l'8,78% di share mentre Rai2 con '.N.C.I.S. Los Angeles' guadagna il terzo gradino del podio grazie a 882.000 telespettatori e il 4,24% di share e a seguire con 'N.C.I.S. New Orleans' (891.000 con il 4,26 il primo episodio e 963.000 con il 5,74% il secondo).

Su Italia 1 'Matrimonio a Parigi' ha totalizzato 761.000 telespettatori con il 4,01% di share e Retequattro con 'L'amore criminale' ne ha interessati 652.000 pari al 3,61%. Su Rai3 'Juliet, Naked - Tutta un'altra musica' ha registrato 587.000 telespettatori e il 2,97% di share e Tv8 con 'Masterchef 10' ha intrattenuto 519.000 telespettatori con il 3,18%.

Su La7 'Churchill' è stato visto da 312.000 telespettatori pari all'1,7%. Nove chiude la classifica degli ascolti del prime time di ieri con 'What Women Want - Quello che le donne vogliono', seguito da 278.000 telespettatori pari all'1,68%.

Ascolti tv ieri sera access prime time, domenica 5 settembre

Nell'access prime time Rai1 con European Qualifiers 2022 Fifa World Cup ha ottenuto 5.200.000 telespettatori e il 27,72% e Canale 5 con 'Paperissima Sprint' ne ha registrati 2.168.000 con il 10,71%. Anche nel preserale Rai1 ha vinto con 'Reazione a catena' visto da 3.230.000 telespettatori pari al 22,36% di share, mentre 'Caduta libera! Il Weekend' su Canale 5 ha totalizzato 1.702.000 telespettatori e il 12,12% di share.

Stasera Italia Weekend fa compagnia a 771.000 spettatori nella prima parte (4%) e a 892.000 (4.3%) nella seconda. Su Rai 3 Qui Venezia Cinema interessa a 535.000 spettatori (3%) e Sapiens Files – Un Solo Pianeta è la scelta di 747.000 spettatori con il 3.7% di share. Su La7 Meraviglie senza Tempo sigla l’1.4% con 293.000 spettatori. Su TV8 4 Ristoranti segna il 2.1% con 417.000 spettatori e sul Nove Little Big Italy se convince 183.000 (0.9%).

Nel complesso le reti Rai hanno fatto l'en plein aggiudicandosi tutte le fasce orarie e in particolare la prima serata, con 10.639.000 telespettatori e il 52,01% di share, la seconda serata con il 30,88% e 2.788.000 telespettatori e l'intera giornata con 3.399.000 telespettatori e il 38,25% di share.