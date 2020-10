Ascolti tv, Tale e quale show stravince col Gf Vip e anche in sovrapposizione

Ascolti tv, Tale e quale show stravince con il Gf Vip e anche in sovrapposizione

Tale e Quale Show di Carlo Conti vince ancora la gara degli ascolti tv con 3.883.472 spettatori pari al 19% di share. E’ il programma più visto della serata. Distacca di quasi 5 punti il Grande Fratello Vip in sovrapposizione. Trionfo per Pago nei panni di Tony Hadley, lo storico frontman degli Spandau Ballet. Con l’interpretazione del brano “Gold”, il cantante sardo conquista il pubblico in studio e i giudici. La vittoria-bis conferma Pago in testa alla classifica generale.