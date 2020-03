Ascolti Tv: Top Don Matteo, flop Annunziata sul Coronavirus, bene Del Debbio

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 5 marzo 2020, in prima serata, vedono su Rai1 la fiction Don Matteo 12 stravincere con 6.609.000 spettatori (26.3%). Su Canale 5 Poveri ma Ricchi si ferma invece a 1.948.000 spettatori (8.2%). Su Rai2 3 Days to Kill ha convinto 1.186.000 spettatori (4.6%). Su Italia 1 Le Iene Show sono il secondo programma più visto in prime time con 1.700.000 spettatori (9.2%).

Quando alla disfida tra talk show, su Rai3 Mezz’ora in più – Speciale Coronavirus condotto da Lucia Annunziata si ferma a soli 783.000 spettatori (3.3%), mentre su Rete4 Dritto e Rovescio presentato da Paolo Del Debbio raccoglie 1.199.000 spettatori (6%), battendo anche La7 con PiazzaPulita di Corrado Formigli e i suoi 1.104.000 spettatori con uno share del 5.6%. Su TV8 il film Nessuno mi può Giudicare con Paola Cortellesi, Rocco Papaleo e Raoul Bova totalizza 442.000 spettatori (1.7%) e sul Nove Redemption segna 313.000 spettatori (1.2%).