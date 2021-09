Ascolti tv, Floris vola al rientro. Berlinguer sotto al 5%. E Gentili...

Ascolti tv prima serata martedì 7 settembre

L'ultima puntata della miniserie di Canale 5, 'Gloria', si è aggiudicata per un soffio gli ascolti della prima serata di ieri grazie a 1.852.000 telespettatori e il 10,5% di share. Il film di Rai1, 'Una famiglia a soqquadro', ha ottenuto invece 1.777.000 telespettatori e il 10,31%.

Sul terzo gradino del podio c'è La7 con il ritorno di 'DiMartedì' condotto da Giovanni Floris che ha totalizzato 1.073.000 telespettatori e il 6,15% di share (Di Martedì Più dalle 0.01 alle 0.50: 331.000 – 4.9%). L'altro ritorno, quello di 'Fuori dal coro' con Mario Giordano su Retequattro, ha registrato 909.000 telespettatori e il 6,24% di share, mentre Bianca Berlinguer, anche lei con la prima puntata della nuova stagione di '#Cartabianca' su Rai3, ha interessato 837.000 telespettatori pari al 4,94% di share. Italia 1 con 'Buoni o cattivi' ha conquistato 774.000 telespettatori e il 4,63%.

Su Rai2 il Festival di Castrocaro condotto da Paola Perego è stato seguito da 712.000 telespettatori pari al 4,33%. Chiudono la classifica del prime time di ieri Nove con 'Milano-Palermo, il ritorno' (494.000 telespettatori, share 2,6%) e Tv8 con le prime due puntate di 'The Undoing -Le verità non dette' (374.000 telespettatori, share 2%).

Ascolti tv ieri sera, Access Prime Time martedì 7 settembre

Su Rai1 – dalle 20.43 alle 21.54 – Sanremo 70+1 raccoglie 2.873.000 spettatori con il 13.7%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.290.000 spettatori con uno share del 15.7%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 916.000 spettatori con il 4.3%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.136.000 spettatori con il 5.4%.

Su Rai3 Qui Venezia Cinema raccoglie 1.208.000 spettatori (6%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.574.000 spettatori (7.5%). Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 996.000 individui all’ascolto (4.9%), nella prima parte, e 1.262.000 spettatori (6%), nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.043.000 spettatori (5%).

Su Tv8 Guess My Age ha divertito 448.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove la nuova edizione di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 481.000 spettatori con il 2.3%.