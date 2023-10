Ascolti TV venerdì 27 ottobre 2023: Tale e Quale domina la prima serata

Ascolti TV 27 ottobre 2023: Prime time

Nella serata di ieri, venerdì 27 ottobre 2023, su Rai1 Tale e Quale Show ha conquistato 3.746.000 spettatori pari al 24.4% di share. Su Canale5 Anche se è amore non si vede ha incollato davanti al video 1.777.000 spettatori con uno share del 10.1%. Su Rai2 N.C.I.S. è la scelta di 569.000 spettatori (3%) e N.C.I.S. Hawai’i 434.000 spettatori (2.7%). Su Italia1 Bastille Day – Il colpo del secolo è visto da 1.141.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 Tg3 Speciale segna 506.000 spettatori pari al 3.2%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.206.000 spettatori (8.4%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 766.000 spettatori e il 5.6%. Sul Nove Fratelli di Crozza sigla 1.218.000 spettatori con il 6.4%. Su Rai4 Blood Father è visto da 279.000 spettatori (1.5%). Su Iris The Departed – Il bene e il male arriva a 330.000 spettatori (2%). Su La5 Grande Fratello è seguito da 168.000 spettatori pari all’1.3%. Su RealTime Bake Off – Dolci in Forno è scelto da 675.000 spettatori (3.7%).

Ascolti TV 27 ottobre 2023: Access Prime Time

Su Rai1 Cinque Minuti incolla davanti al video 4.298.000 spettatori con il 22.2%, mentre Affari Tuoi è seguito da 4.706.000 spettatori con il 23.4%. A seguire Tg1 Edizione Straordinaria, in onda dalle 21:35 alle 21:48, informa 4.449.000 spettatori con il 22.2%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.179.000 spettatori pari al 15.8%. Su Rai2 Tg2 Post sigla 641.000 spettatori (3.2%). Su Italia1 N.C.I.S. ottiene 1.162.000 spettatori con il 5.8%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.309.000 spettatori (6.7%), Un Posto al Sole 1.669.000 spettatori (8.2%) e Blob 876.000 spettatori (4.4%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 754.000 spettatori (3.9%) nella prima parte e 742.000 spettatori (3.6%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.515.000 spettatori (7.6%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo ha raccolto 532.000 spettatori (2.7%). Su RealTime Ricette d’Italia – Piatti in Tavola raggiunge 252.000 spettatori e l’1.3%.