Ascolti tv, Vespa super. Pari Del Debbio-Formigli. Lilli Gruber oltre il 9%

Ascolti tv, Che Dio ci Aiuti 6 stravince vs Il Diavolo Veste Prada

Che Dio ci Aiuti 6 vince negli ascolti tv del prime time di giovedì 11 febbraio 2021. La fiction di Rai1 con Elena Sofia Ricci piace a 5.562.000 spettatori con il 23.2% di share (sette giorni fa 5,7 milioni e 23,5%). Su Canale 5 Il Diavolo Veste Prada chiude staccatissimo con 2.166.000 spettatori e il 9.6% di share (numeri simili la scorsa settimana con Come un gatto in tangenziale: 2,2 milioni e 9,46%). Al terzo posto Rai2 con Il Giustiziere della Notte – Death Wish che conquista 1.720.000 spettatori pari al 6.8% di share.

Ascolti tv, Panariello-Giallini: esordio sopra il 6% su Rai3

Discreto l'esordio di Lui è Peggio di Me: Marco Giallini e Giorgio Panariello lanciano Rai3 ai piedi del podio degli ascolti tv con 1.471.000 spettatori pari ad uno share del 6.1% Su Italia 1 La Pupa e il Secchione e Viceversa arriva a 1.463.000 spettatori (7.5%).

Ascolti tv, Del Debbio-Formigli pareggiano

Molto equilibrata la sfida dei talk show d'informazione. Su Rete4 Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio viene seguito da 1.129.000 spettatori con il 5.9% di share. Su La7 PiazzaPulita di Corrado Formigli cattura 1.122.000 spettatori con uno share del 5.9%.

Ascolti tv, MasterChef 10 sfiora il milione

Su TV8 Escobar – Il Fascino del Male fa l’1.3% con 328.000 spettatori mentre sul Nove Fantozzi subisce ancora chiude con 287.000 spettatori (1.1%). Su Sky Uno MasterChef 10 è stato visto da 968.000 spettatori (3.6%) nella prima puntata e da 951.000 spettatori (4.2%) nella seconda.

Ascolti tv, Lilli Gruber al 9,2%. Barbara Palombelli al 5%

Molto bene Otto e Mezzo di Lilli Gruber in access prime time: La7 fa 2.514.000 spettatori (9.2%). Stasera Italia di Barbara Palombelli su Rete 4 viene scelta da 1.332.000 spettatori (5%) nella prima parte e 1.218.000 (4.4%) nella seconda.

Ascolti tv, Adriana Volpe fa lo 0,5%

Nella fascia mattutina da segnalare che su Rai1 Uno Mattina prende 1.025.000 spettatori (16.2%); la prima parte di Storie Italiane vola con 1.028.000 spettatori con il 17.4% di share. Su Canale5 Mattino Cinque piace 1.016.000 spettatori (16.1%) nella prima parte e 887.000 (15%) nella seconda (i saluti 733.000 – 12.5%). Su TV8 Ogni Mattina si ferma a 32.000 spettatori (0.5%).

Ascolti tv, Bruno Vespa vola al 12,5%

In seconda serata in gran spolvero Porta a Porta di Bruno Vespa con 1.193.000 spettatori e il 12.5% di share. X-Style di Canale 5 viene visto da 555.000 spettatori con il 5.5%. Su Rai 3 Blob prende il 4% con 571.000 spettatori