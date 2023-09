Ascolti tv, vola Tale e Quale show. Zoro sottotono, cala Propaganda Live

Ascolti tv ieri 29 settembre, vola Carlo Conti su Rai 1

Nella serata di ieri, venerdì 29 settembre 2023, su Rai1 Tale e Quale Show ha conquistato 3.227.000 spettatori pari al 21.9% di share. Su Canale5 La Voce che hai Dentro ha incollato davanti al video 1.812.000 spettatori con uno share del 10.9%. Su Rai2 la partita dei Mondiali di Rugby – Nuova Zelanda-Italia è la scelta di 600.000 spettatori pari al 3.3%.

Su Italia1 Sopravvissuto – The Martian è visto da 919.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 4 giorni per la libertà. Napoli 1943 segna 560.000 spettatori con il 3.1%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.369.000 spettatori (10.2%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 756.000 spettatori e il 5.9%. Su Tv8 I delitti del BarLume – E allora zumba! ottiene 426.000 spettatori (2.5%).

Sul Nove Fratelli di Crozza sigla 1.006.000 spettatori con il 5.6%. Sul 20 Delitti inquietanti segna 480.000 spettatori (2.7%). Su Rai4 Acts of Violence arriva a 297.000 spettatori (1.7%). Su Iris Full Metal Jacket è visto da 303.000 spettatori (1.8%). Su Rai5 Raffa in the Sky intrattiene 53.000 spettatori pari allo 0.3%. Su La5 Grande Fratello raduna 136.000 spettatori (1.1%). Su RealTime Bake Off – Dolci in Forno è scelto da 633.000 spettatori con il 3.7%.