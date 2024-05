Atalanta-Juventus dove vederla in tv-streaming: Coppa Italia, news-formazioni

Atalanta-Juventus dove vederla in tv-streaming: finale di Coppa Italia news

La Coppa Italia 2023/2024 celebra la sua finale: mercoledì 15 maggio 2024 allo stadio Olimpico di Roma (ore 21) si sfidano Atalanta e Juventus. Per i bianconeri, dopo aver centrato la qualificazione in Champions League, è l'occasione per conquistare un trofeo in una stagione iniziata forte e più sofferta nella sua seconda parte. La Dea di Gasperini è alla prima delle due grandi finali che affronterà nel giro di una settimana: il 22 maggio toccherà a quella di Europa League contro il Bayer Leverkusen. A Bergamo si sogna una storica doppietta. L'arbitro sarà Fabio Maresca della sezione di gara il direttore di gara, assistenti Bindoni e Tegoni, Mariani sarà il IV uomo. Al VAR Marini con assistente Di Paolo. Atalanta-Juventus dove vederla? Guida veloce per seguire la finale di Coppa italia in tv e streaming.

Atalanta-Juventus dove vederla in tv e streaming

Atalanta-Juve sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5 mercoledì 15 maggio a partire dalle 21. La partira verrà proposta anche in streaming su Mediaset Infinity e sul sito Sportmediaset. Prepartita dalle 20, sul Canale 20, Mediaset Infinity e SportMediaset.it e su Canale 5 dalle 20.40. S fine del match, sempre su Canale 5 studio post finale di Coppa Italia condotto da Monica Bertini con ospiti Fabrizio Ravanelli, Christian Panucci, Mino Taveri e Graziano Cesari.

Atalanta-Juventus telecronaca

Atalanta-Juventus sarà raccontata su Canale e Mediaset Infinity dalla telecronaca di Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Massimo Paganin. Inviati: Alessio Conti, Angiolo Radice, Gianni Balzarini e Daniele Miceli.

Atalanta-Juventus probabili formazioni

In casa Atalanta, è squalificato Gianluca Scamacca: Lookman favorito al suo posto con De Ketelaere (reduce dalla grande doppietta che ha steso la Roma) e Koopmeiners a supporto. De Roon ed Ederson a centrocampo con Zappacosta e Ruggeri sulle fasce. Per la Juventus, assente Manuel Locatelli fermato dal giudice sportivo. Allegri lancia Nicolussi Caviglia al centro con McKennie e Rabiot ai lati. Chiesa e Vlahovic pronti in attacco. Yildiz, prova il recupero per essere a disposizione dopo il forte trauma alla spalla destra in seguito ad una caduta per un contrasto nel match contro la Salernitana.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Pasalic; De Ketelaere.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Iling; Vlahovic, Chiesa