Avanti Popolo, flop di ascolti. De Girolamo sfodera l'arma segreta: ecco quale

Avanti Popolo, flop di ascolti. Nunzia De Girolamo sfodera l'arma segreta: ecco quale

Una chiusura annunciata, quella di "Avanti Popolo". Il sipario calerà sul programma dopo il Festival di Sanremo, ma Nunzia De Girolamo non ci sta, e decide di sfoderare un'arma segreta per ravvivare gli ascolti in crisi.

Le telecamere, infatti, indugiano spesso sullo stacco di gamba della sensuale giornalista. Basterà questo per risollevare la sorte di "Avanti Popolo"?