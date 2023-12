Avanti Popolo, ospiti: dalla sanità alla violenza sulle donne

Avanti Popolo, ospiti: si parlerà dei problemi della sanità, a partire dalla tragedia di Tivoli, e violenza sulle donne

Sanità e salute sono i temi di apertura di Avanti Popolo, il people show condotto da Nunzia De Girolamo, in onda martedì 12 dicembre alle 21.20 su Rai 3. Ne parlano Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, e il professor Matteo Bassetti, a partire dalla tragedia di Tivoli con l’incendio dell’Ospedale San Giovanni Evangelista, passando per le condizioni critiche dei nosocomi italiani e dei pronto soccorso al collasso.

Con un approfondimento sui rischi legati al doppio picco previsto per fine dicembre, con l’aumento dei casi Covid e dei contagi dell’influenza stagionale: un quadro che, in un momento di socialità come quello delle Feste, preoccupa gli esperti che da giorni lanciano appelli invitando i cittadini alla prudenza.

I riflettori di Avanti Popolo restano puntati anche sulla violenza contro le donne, con gli sviluppi del femminicidio di Giulia Cecchettin e di quello di Vincenza Angrisano, accoltellata a morte dal marito da cui voleva separarsi. Con la testimonianza di Barbara Mariottini, la mamma di Desirée, la giovane stordita con un mix di droghe, stuprata e lasciata morire in uno stabile abbandonato di San Lorenzo a Roma.

L’argomento si approfondirà insieme al popolo-pubblico in studio, con la partecipazione di Emma D’Aquino, giornalista e conduttrice di “Amore Criminale”, del magistrato Alfonso Sabella e, in collegamento, della psicoterapeuta Stefania Andreoli.