Axa Italia è “Best in Media Communication 2019”

È stata rivelata ieri, nel corso di un evento digitale organizzato da Fortune Italia, la graduatoria delle 14 aziende che hanno ottenuto la certificazione BIC - Best in Media Communication 2020, in base all’“Index Best in Media Communication”, stilato da Fortune Italia con il supporto scientifico della società Eikon Strategic Consulting, che mette a disposizione una misurazione scientifica e oggettiva della comunicazione nei media.

Tra le aziende entrate a far parte del nuovo e prestigioso ranking anche Axa Italia, che risulta essersi distinta per un approccio alla comunicazione e uno storytelling orientati all’ascolto, all’innovazione, all’attenzione alle persone con particolare focus sul fronte dell’empowerment femminile e alla collettività, con azioni concrete capaci di determinare un cambiamento positivo e di contribuire a disegnare un futuro più sostenibile.

Durante l’evento, i Direttori Comunicazione delle aziende certificate si sono confrontati in tavoli di lavoro che hanno avuto al centro temi di grande attualità per il settore: la reputazione, misurazione dei risultati ed efficacia dei progetti di comunicazione.

“L’assegnazione di questa certificazione ci rende molto orgogliosi, poiché ci restituisce anche sul piano media communication una identità in linea con la ragion d’essere di AXA, ispirata al progresso, alla protezione e alla società", ha commentato Giorgia Freddi, Direttore Comunicazione e Public Affairs di AXA Italia. "È un traguardo che ci dà lo slancio giusto per continuare a comunicare in modo coerente e credibile il contributo che possiamo portare all’intera collettività, partendo sempre dall’ascolto e dal coinvolgimento delle persone”.