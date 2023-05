Ballando con le Stelle, Milly cambia giuria? Rumors choc su Lucarelli e D'Urso

Ballando con le Stelle, voci su un clamoroso nuovo ingresso

Ballando con le Stelle è finito solo pochi mesi fa ma già si pensa alla nona edizione. La conduttrice non è in discussione, sarà ancora Milly Carlucci a guidare la fortunata trasmissione del sabato sera di Rai 1. Meno certezze, invece, ci sono sulla giuria, un tassello fondamentale nel meccanismo del programma. Da tempo si susseguono i rumors tra i quali anche quelli relativi ad una clamorosa sostituzione di Selvaggia Lucarelli con Barbara D'Urso o Luisella Costamagna. A ingarbugliare ancora di più la "matassa" sulla composizione della prossima giuria, arrivano proprio le parole della conduttrice.

Sul punto Milly ha voluto lanciare un messaggio: "Il cast - spiega la Carlucci a Chi - punta su individualità forti che, però, devono essere complementari in una squadra: devo comporre un gruppo prima di parlare di singoli nomi". E sulla possibilità di vedere la D'Urso dietro il bancone dei giurati la Carlucci ha commentato: "Noi siamo pedine del palinsesto, con Barbara non c'è mai stato niente di personale, anzi ci siamo viste, abbiamo chiacchierato, non è un mistero che un po' di anni fa io l'abbia invitata da me come "Ballerina per una notte". Non è venuta per mancanza di tempo, era uno di quei periodi in cui aveva tre, quattro show insieme". Il messaggio è criptico, ma di sicuro Milly Carlucci non ha chiuso la porta alla clamorosa ipotesi.