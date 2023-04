Terna, la figlia di Milly Carlucci entra nel Cda. Ecco chi è Angelica Krystle Donati

Angelica Krystle Donati, la figlia di Milly Carlucci nel Cda di Terna

Angelica Krystle Donati nel Cda di Terna. A 37 anni, la giovane imprenditrice figlia della conduttrice di “Ballando con le stelle”, in onda su Rai1, entra nel giro di nomine ordinato dal governo Meloni.

Forte di numerose esperienze manageriali, Donati collaborerà con Giuseppina Di Foggia, la nuova Amministratrice delegata che gestisce la rete nazionale di trasmissione dell’energia elettrica.





Chi è Angelica Krystle Donati

Nata a Los Angeles e laureata in Management alla London School of Economics (LSE), Donati è imprenditrice e manager nel settore immobiliare e delle costruzioni. Primogenita della presentatrice Milly Carlucci e dell’imprenditore Angelo Donati, è nipote di Gabriella Carlucci, ex showgirl e deputata di Forza Italia dal 2001 al 2013.

La giovane imprenditrice inizia il percorso professionale nel settore del marketing e della finanza, lavorando per tre anni nel team di Foreign Exchange Sales in Goldman Sachs a Londra e occupandosi del mercato del Sud Europa.

Successivamente passa in Ralph Lauren, dove ricopre il ruolo di Retail Marketing Manager. Nel 2012 è entrata in qualità di Head of Business Development in Donati Spa, la società fondata dal padre Angelo, che si occupa di lavori residenziali, commerciali, infrastrutturali e di restauro in Italia e all’estero.

Attualmente è Ceo della Donati Immobiliare Group, un property developer internazionale con base a Roma costituito per gestire le operazioni di sviluppo immobiliare della società del padre ed espanderne le attività all’estero.

Ma non è tutto. Angelica Donati fa parte dell’Associazione nazionale costruttori edili (Ance), e a dicembre 2021 è stata eletta presidente nazionale di Ance Giovani. In precedenza ha fatto parte del consiglio di presidenza del gruppo giovani con delega all’internazionalizzazione, ed è stata presidente di Ance giovani Lazio.