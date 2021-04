Barabino&Partners advisor per comunicazione e media di Marco Rossi & associati

Barabino & Partners USA, LLC è stata nominata Advisor per la comunicazione e le relazioni con i media per lo Marco Q. Rossi & Associati, studio di consulenza legale e fiscale internazionale di tipo boutique, operativo negli Stati Uniti (New York, Los Angeles e Miami) e in Italia (Genova e Milano).

Grazie anche alla collaborazione con alcuni tra i più influenti rappresentanti del settore americani, la law firm fornisce servizi di consulenza legale e pianificazione fiscale, sia federale che statale, ad aziende italiane con attività dirette negli USA o a patrimoni privati.

Nell’ambito dell’incarico assunto, Barabino & Partners si propone di affiancare lo Studio Marco Q. Rossi & Associati per garantire ai media un corretto e costante flusso di comunicazione, offrendo dati, notizie e spunti di approfondimento su tutto quanto concerne l’attività dello Studio.