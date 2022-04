Barbara D'Urso, Mediaset addio: Berlusconi non le rinnova il contratto

Mediaset, Barbara D'Urso se ne va: Berlusconi non rinnova il contratto in scadenza a dicembre. Rumor

Finisce un’era. Barbara D’Urso e Mediaset sono a un passo dal divorzio. Ai piani alti, nei corridoi di Cologno Monzese, tutti sembrano conoscere il finale della lunga storia tra la conduttrice napoletana e il Biscione. Il contratto che lega la conduttrice al network di Berlusconi, attualmente “volto” di Pomeriggio Cinque e La Pupa e il Secchione Show (in onda rispettivamente su Canale 5 e Italia 1), in scadenza a dicembre 2022, non verrà rinnovato. A lanciare la clamorosa indiscrezione è Dagospia.

E sempre secondo “Dago”, inoltre, Pomeriggio Cinque, a partire da maggio, non andrà più in onda nel consueto Studio 6 di Cologno Monzese ma si trasferirà nello Studio 15, set di programmi come Mattino Cinque, Tg4, Studio Aperto e TgCom24. Dopo anni di tentativi andati a vuoto sarebbe arrivato il momento della parola fine. Fuori a giugno anche da Pomeriggio Cinque, salvo colpi di scena. La conduttrice è al timone del programma pomeridiano dal 2008.