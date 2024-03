Barbara D’Urso su Rai1 in prime time, Carramba che sorpresa!

Barbara d'Urso torna con un programma su Rai1? L’AD Rai, Roberto Sergio sembra averlo escluso la possibilità, ma secondo davidemaggio.it l'idea sarebbe di vedere "l’ex condutrice Mediaset al timone del sabato sera di Rai 1 con una sorta di Carramba Che Sorpresa, con la produzione di Fremantle".

In quel caso Barbara d'Urso si troverebbe in sfida con Maria De Filippi, che su Canale 5 nel corso della stagione tv scende in campo al sabato sera con programmi campioni negli ascolti tv del calibro di Tu Si Que Vales e C’è Posta poi.

"Forse, proprio per questo, il progetto potrebbe essere più un desiderio che una concreta casella dei prossimi palinsesti", sottolinea Davide Maggio.