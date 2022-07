"Belong", il podcast green lancia il suo manifesto dedicato al tema Esg

"Belong", il podcast dedicato alla sostenibilità presenta il suo manifesto

Inclusività, educazione ambientale, cittadinanza attiva, tecnologia & innovazione, pari opportunità e incentivazione all’ascolto: questi i temi fondamentali del Manifesto di "BeLong – Apparteniamo tutti allo stesso mondo”, il podcast ideato e progettato da Comin & Partners, società di consulenza strategica di comunicazione e relazioni istituzionali, e Micromegas, azienda leader nella comunicazione, nelle produzioni audiovisive e nell’organizzazione di eventi.

Le 14 puntate della prima edizione, disponibili su Spotify, Apple Music, Google Music e Youtube, hanno ispirato una raccolta di istanze emerse dal dialogo tra Elena Di Giovanni, Vice Presidente di Comin & Partners, e i professionisti esperti in diversi settori.

“Il Manifesto di BeLong, attraverso voci illustri dal mondo dell’informazione, accademico e imprenditoriale, vuole tracciare delle direttrici concrete per un reale cambio di paradigma sui temi ESG, in diversi settori”, ha commentato Elena Di Giovanni, Vice Presidente di Comin & Partners. “La sostenibilità, infatti, è entrata a pieno titolo nell’agenda delle imprese e delle organizzazioni, come asset strategico per la competitività; misurarla secondo i criteri “ambientali”, “sociali” e “gestionali” è fondamentale per genere valore verso l’interno e verso l’esterno a beneficio dell’intera comunità”.

"Siamo convinti che il manifesto di BeLong, arrivato dopo un percorso editoriale che abbiamo fortemente voluto e che ci ha coinvolto appassionatamente, rappresenti un documento disruptive per l’autorevolezza e la credibilità dei suoi interpreti. Gli ospiti che sono intervenuti durante il podcast sono tutti attori quotidiani della rivoluzione in atto e nel manifesto hanno trasmesso il loro messaggio, mosso da una sincera e attiva sensibilità ecologica”, ha commentato Lorena Fragassa, Amministratore Delegato di Micromegas.

Sono intervenuti al progetto "BeLong – Apparteniamo tutti allo stesso mondo”: Magda Antonioli, Professoressa di Macroeconomia ed Economia del Turismo all’Università; Rosalba Benedetto, Direttore Comunicazione, Marketing e Relazioni Esterne di Banca Ifis; Silvia Sciorilli Borrelli, Corrispondente in Italia del Financial Times; Andrea Scotti Calderini, Co-founder e CEO di Freeda; Saverio Continella, Direttore Generale di Banca Agricola Popolare di Ragusa; Alessandro De Pedys, Direttore Centrale per la diplomazia pubblica e culturale; Massimiliano Falcone, Consulente della Banca Mondiale e docente all’Università IULM; Alessandro Lanza, Direttore esecutivo della Fondazione Eni Enrico Mattei e docente di Energy & Environmental Policy presso la LUISS Guido Carli a Roma; Giulio Lo Iacono, Coordinatore operativo di ASviS; Generale Antonio Pietro Marzo, Comandante Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri; Stefania Pompili, CEO di Sopra Steria; Onorevole Luca Squeri, membro della X Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati; Roberto Olivi, Public Affairs and Communication Director BMW Italia e Sara Testino, HR Director di Banijay Italia.