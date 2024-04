Belve, Antonella Clerici: "Barbara d'Urso mi ferì moltissimo perché..."

Antonella Clerici protagonista di Belve. La conduttrice è stata intervistata da Francesca Fagnani nella puntata in onda martedì 23 aprile 2024 su Rai2.

"Non faccia la diplomatica, chi sono quelli o quelle con cui si ama o si è amata di meno?", chiede la Fagnani.

"Barbara d'Urso", la risposta di Antonella Clerici.

"Ah è cosa le ha fatto se posso chiedere?", domanda la conduttrice di Belve.

"Era il 2011 e ci fu il tradimento e ci fu il tradimento del mio ex compagno Eddie. 'Chi' pubblicò le foto in copertina di lui in atteggiamenti affettuosi con questa donna e devo dire che nessuno ne parlò, come si fa in genere con una signora della televisione. Non è che sono proprio una parvenuè. Invece lei aprì Pomeriggio 5 facendo non solo vedere la foto della copertina, ma dicendo 'Abbiamo in esclusiva l'amante di Eddie domani in onda'. Questo a me ferì moltissimo, perché io non lo avrei mai fatto nei confronti di una mia collega", spiega Antonella Clerici.

