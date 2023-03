Belve, tagliato il finale. Fagnani sotto choc: "Basita". La Rai replica

Belve, tagliato il finale. Fagnani: "Mi spiace". Ironia web. Ma la Rai...

La Rai ha tagliato il finale dell’ultima puntata di Belve, il programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani, giornalista di lungo corso ed ex co-conduttrice, accanto ad Amadeus, della seconda puntata dell'ultima edizione del Festival di Sanremo 2023. Martedì 28 febbraio molti telespettatori si sono accorti di qualcosa di “anomalo”: la parte dei fuori onda- il Belve After- è stata di punto e in bianco cancellata, all’insaputa della stessa Fagnani. Su twitter la giornalista ha infatti scritto: “Scomparso il finale di Belve. Bah, così. Mi spiace”.

Scomparso il finale di #belve. Bah, così. Mi spiace — francesca fagnani (@francescafagnan) February 28, 2023

Il fatto ha subito generato una serie di reazioni contrastanti sul web. La Rai però ha subito voluto precisare la sua posizione attraverso un comunicato: "Si precisa che non si è trattato di presunti interventi editoriali dell'ultimo minuto ma di un problema legato a ritardi nella consegna della puntata alla messa in onda". "Il ritardo, continua il comunicato, non è imputabile a Rai, non ha permesso di osservare il corretto flusso procedurale previsto per la consegna del materiale". "La Rai ha fatto sapere che Belve After sarà comunque disponibile su Raiplay alla fine della puntata andata in onda nella serata di martedì 28 febbraio", conclude la nota.

Belve, tagliato il finale. Cattelan su Twitter: "Non è colpa nostra"

Sul caso è intervenuto anche Alessandro Cattelan che su Twitter si è così "difeso" dagli attacchi web ricevuti in questi giorni.