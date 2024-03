Bfc Media, si cambia: Maurizio Milan alla presidenza e Nicola Formichella ad

Bfc Media, cambi al vertice dopo le dimissioni di Elio Pariota

Cambio ai vertici di Bfc Media: Maurizio Milan è stato nominato presidente e Nicola Formichella amministratore delegato. Il via libera del Cda della casa editrice è arrivato dopo aver preso atto delle dimissioni per motivi personali di Elio Pariota, figura che ricopriva entrambi i ruoli.

Bfc Media, società controllata da Danilo Iervolino, è specializzata nell’informazione sul personal business e sui prodotti finanziari, con particolare attenzione al mondo del risparmio gestito e dell'impresa.

“Il dott. Pariota ha condotto brillantemente la prima fase di turn around dell'azienda editoriale che è pronta per una nuova fase di sviluppo ulteriore”, si legge nel comunicato diffuso dalla società. “Ad Elio Pariota è andato il ringraziamento unanime del Cda d Bfc Media”.

Chi è Nicola Formichella

Nicola Formichella, nato a Benevento il 27 novembre 1975. Laureato in Scienze Politiche con lode presso l’università Luiss Guido Carli di Roma. Ha conseguito il Master in Studi Legislativi presso l’ISLE di Roma. Giornalista pubblicista dal 1997 iscritto all’Albo della Campania. È stato Deputato della Repubblica nella XVI legislatura. Eletto nella circoscrizione Campania 2 per Il Popolo della Libertà alle elezioni politiche del 2008. Capogruppo del PDL in Commissione Politiche dell’Unione Europea e membro della Commissione Lavoro Pubblico e Privato. Responsabile del coordinamento tra PPE e PDL per la Camera dei Deputati. Vice Presidente dell’Osservatorio Parlamentare sul mercato immobiliare. Componente dell’intergruppo parlamentare per la promozione del Web 2.0. Dal 2013 è consulente aziendale per l’accelerazione d’impresa ed i rapporti con le istituzioni. Dal 2015 al 2021 è stato Head strategy officer presso l’Università Mercatorum. Dal Settembre 2021 è stato Direttore dell’area sviluppo rete commerciale e relazioni istituzionali dell’Università Guglielmo Marconi. Dal luglio 2022 è stato coordinatore dell’area sviluppo e network di DuskRise.

Chi è Maurizio Milan

Maurizio Milan è nato a Mirano (VE) il 26 aprile 1969, è un dirigente d’azienda, laureato in Scienze Politiche presso l’Università di Padova. Già Direttore generale dell’area Education presso il Sole24Ore ha sviluppato l’area di Digital consulting; Education Manager presso Vodafone ltalia; Da CEO della Digital Accademia, ha creato una delle prime “Academy” italiane per l’apprendimento e la sperimentazione di percorsi digitali; ancora Director nella funzione People Advisory Service presso Ernst&Young. Presidente dell'Associazione Italiana Formatori e CEO della U.S. Salernitana 1919.