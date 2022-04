Bianca Berlinguer scaricata dal cugino Luigi: "Ricorda il cognome che porti"

Luigi Berlinguer sulla cugina Bianca: "La preferivo quando era direttrice del Tg3, non la vedevo in onda e lavorava in silenzio..."

Bianca Berlinguer attaccata anche dalla famiglia. Con un’intervista al Foglio, Luigi Berlinguer parla della cugina alla conduzione di Cartabianca su Rai3. “Chi porta il cognome Berlinguer deve proteggerlo e tutelarlo”. E Bianca, forse, non lo sta facendo abbastanza, "anche perché nel suo programma c'è troppo spazio per gli svalvolati. E poi ci sono i filorussi che sono tantissimi. Non ho mai capito per quale ragione siano così tanti. Me lo chiedo”.

Il politico, cugino dello storico leader del Pci e papà di Bianca, si rivolge così alla cugina: "Sta dentro a un meccanismo, un ingranaggio. Si chiama televisione. Credo che si sia lasciata prendere. Ma lei è la figlia di Enrico. Non può dimenticarlo. A volte bisogna nascondersi per difendersi”.

“Io credo che non riesca a imporre la sua linea”, continua Luigi Berlinguer, “che abbia paura di perdere il suo programma, di vedersi ridimensionata. Ha lottato per conquistarlo. Per me è come se fosse una nipote. Le voglio bene. Ne conosco le asprezze. É la stessa televisione che oggi la costringe ad abbassare la sua qualità per cercare gli ascolti”. Il cugino si dice più sereno quando la Berlinguer era direttrice del Tg3. “La preferivo allora che non la vedevo in onda ma la sapevo lavorare laboriosamente, in silenzio. É stata bravissima. Come tutti i Berlinguer è severa, ambiziosa”.