Cremlino, Anonymous hackera rete tv di Putin: "Riveleremo i vostri segreti"

Guerra Ucraina, Anonymous hackera tv interna del Cremlino: "Riveleremo tutti i vostri segreti"

Il Cremlino è stato hackerato. Un gruppo di hacker del gruppo The Black Rabbit World, legato ai celebri quanto temibili Anonymous, sarebbe riuscito a violare l’accesso alla rete televisiva interna del Cremlino.

A rivelarlo sono gli stessi hacker di Anonymous in un tweet in cui si mostrano alcune sequenze (senza audio) datate lunedì 4 marzo di sale conferenze o di seminari web con diversi collegamenti in atto. Annunciando l’intrusione, il collettivo ha lanciato questo avvertimento: “Non ci fermeremo finché non riveleremo tutti i vostri segreti. Non riuscirete a fermarci. Ora siamo all’interno del castello, Cremlino”.