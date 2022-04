Uk, Johnson privatizza Channel 4: in vendita l'emittente tv pubblica

Uk, il governo mette in vendita l'emittente pubblica televisiva Channel 4

Johnson vuole privatizzare Channel 4. Il governo inglese conferma di voler mettere in vendita l’emittente di proprietà pubblica ma finanziata dalla pubblicità fondata agli inizi degli anni ’80, come alternativa alla Bbc e a Itv. I nomi dei possibili pretendenti sono già stati immaginati e si parla di colossi dal calibro di Discovery, Sky, la stessa Itv e Paramount.

“Channel 4 occupa giustamente un posto speciale nella vita britannica e voglio che rimanga tale”, ha twittato ieri, lunedì 4 aprile, il ministro della Cultura britannico Nadine Dorries. “Sono giunta alla conclusione che la proprietà del governo impedisce a Channel 4 di competere con giganti dello streaming come Netflix e Amazon”, ha aggiunto.

Channel 4 in vendita, molte le proteste

Tante le voci contrarie all’operazione. Tra cui lo stesso Channel 4. Infatti, i vertici sono convinti che la privatizzazione non sarebbe la soluzione giusta per il suo futuro. L’azienda ha ricordato di aver presentato di recente all’esecutivo un piano “alternativo alla privatizzazione” in grado a suo dire di garantire i diritti degli spettatori e rimettere al contempo in sesto “la stabilità finanziaria” dell’emittente.

Non senza evidenziare che per arrivare alla cessione finale ci sarà in ogni caso bisogno di “un lungo percorso legislativo e di un approfondito dibattito politico”. Non sono mancate anche le critiche dalla politica, con diversi membri del partito laburista che hanno definito la cessione insensata.