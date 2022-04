Zelensky, Servant of the People in onda su La7: la reazione dei social

Zelensky, in onda su La7 Servant of the People: le reazioni del popolo del web. Ti è piaciuta la serie? Vota il sondaggio!

È andata in onda ieri la première della serie di Zelensky. Servant of the People, questo il titolo della fiction girata in Ucraina che vede l’attuale presidente Volodymyr Zelensky come protagonista. In breve, la serie parla di un professore che, grazie a un video virale nel quale denuncia la corruzione nel Paese, riesce effettivamente a essere eletto presidente. La cosa incredibile è che proprio questa serie ha dato la spinta necessaria all’attore e showman per ottenere l’adeguato sostegno per la campagna e infine essere realmente eletto come il presidente che tutti conosciamo.

Ebbene, anche se promossa come una “serie evento” dai canali di Cairo, i risultati non sono stati un granché. Infatti, secondo i dati sugli ascolti tv di ieri sera, lunedì 4 aprile, la serie su Zelensky ha registrato “solo” 821.000 spettatori per uno share pari al 3,4%. Niente a che vedere, ad esempio, con l’Isola dei Famosi che ha totalizzato 2.694.000 spettatori e il 17.8% di share o, ancora, Nero a Metà 3 che ha portato a casa una media di 4.611.000 spettatori pari al 21% di share.