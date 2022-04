Rai 3, Damilano ruba il posto a Calabresi: all'ex Espresso la striscia di news

Rai, l'ex Espresso Marco Damilano alla conduzione di una striscia informativa

Damilano presto su Rai 3 alla conduzione di una striscia informativa. Da settembre, l’ex direttore del settimanale romano l’Espresso, Marco Damilano, condurrà una striscia quotidiana di informazione in onda appunto sul terzo canale del servizio pubblico televisivo.

Dopo aver lasciato a inizio marzo il settimanale romano in seguito all’annuncio della vendita della testata dal gruppo Gedi a Bfc Media di Danilo Iervolino, Damilano è pronto ad avere il proprio spazio in tv. Non un mondo nuovo per il giornalista, già commentatore in numerosi programmi televisivi, su La7, dove è ospite fisso, oltre che delle Maratone di Mentana, di Propaganda Live con l’ormai noto “spiegone”.

Il notiziario di Marco Damilano, quando vederlo e quanto dura

La trasmissione, spiega la Rai in una nota, comincerà alle 20.35 e durerà dieci minuti, e andrà in onda da un “innovativo studio nella sede Rai di viale Mazzini a Roma”. Il programma si ispirerà alla striscia di Enzo Biagi che seguiva il Tg1. Nelle scorse settimane si era parlato dell’intenzione della Rai di creare una striscia informativa, appunto, su Rai 3, anche se circolavano diverse ipotesi sia sulla durata dello spazio, sia sui conduttori. E, oltre a quello di Damilano, era in pole anche il nome di Mario Calabresi.