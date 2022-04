Iervolino, l'Espresso in bilico: il Cdr prima attacca, poi chiede garanzie

Iervolino, si complica l'acquisizione dell'Espresso? Prima il malcontento della redazione, poi la voglia di ufficialità

La redazione dell’Espresso torna a esprimere dubbi e preoccupazioni sul futuro del giornale. “É passato poco meno di un mese da quando Gedi, società che edita la nostra testata, ha reso noto di aver accettato un’offerta di acquisto de L’Espresso presentata dal gruppo Bfc Media che fa capo all’imprenditore Danilo Iervolino”, scrive il Cdr in un comunicato. “La vendita, al momento in cui scriviamo, non è tuttavia ancora stata conclusa ufficialmente: una situazione che lascia la redazione in una condizione di incertezza sul suo futuro”.

L'Espresso, la redazione: "Necessario avere piano editoriale e industriale"

“Proprio intorno al futuro de L’Espresso il possibile nuovo editore rilascia dichiarazioni e annuncia iniziative che, invece di fare chiarezza, aumentano la confusione sul destino del giornale. La redazione aspetta quindi al più presto che le parole si trasformino in un piano editoriale e industriale concreto e coerente con i valori che L’Espresso ha sempre rappresentato dal giorno della sua fondazione”.

“Valori che includono anche il diritto dei giornalisti di fare domande per fornire ai propri lettori un’informazione il più corretta possibile, e che rappresenta una necessità per chi si occupa di inchieste: un diritto messo in dubbio proprio di recente da Iervolino”, scrivono, richiamando quanto accaduto tra Iervolino e Il Domani. “È un principio che sentiamo il dovere di ribadire ai possibili nuovi proprietari de L’Espresso. Su questo, la redazione vigilerà”, concludono.

Continua a leggere...