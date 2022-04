Zelensky dalla fiction alla guerra: "Servant of the people" debutta su La7

Zelensky attore, in uno screenshot dalla serie "Servant of the People"

Dove vedere "Servant of the people"

Debutta su La7 “Servant of the people”, la serie con Volodymyr Zelensky che ne ha anticipato l’ascesa a presidente dell’Ucraina. La serie debutta questa sera, lunedì 4 aprile, alle 21.15: dopo una presentazione del giornalista Andrea Purgatori, andranno in onda i primi tre episodi e, a chiusura di serata, il docufilm in prima tv “Zelensky the story”.

Uscita nel 2015 con il titolo originale “Sluha Narodu”, che diventa “Servant of the people” in inglese, la serie vede Volodymyr Zelensky nei panni del professore di liceo Vasyl Petrovych che, dopo il successo casuale di un suo discorso contro la “casta” dei politici, viene eletto presidente. In seguito al successo ottenuto come attore, Zelensky si è candidato davvero presidente, con un partito chiamato proprio “Servant of the people”, ed ha vinto!

In Ucraina, la serie è andata in onda per tre stagioni e un totale di 51 episodi, trasmessi fino a marzo del 2019: un mese dopo, Zelensky fu eletto Presidente dell’Ucraina. Per questo motivo la serie è diventata un caso mondiale e, nella sua versione italiana, vede Luca Bizzarri doppiare il protagonista. “Servant of the People” va in onda anche in Germania, Francia ed Emirati Arabi, nonché negli USA, dove è disponibile su Netflix. In Italia la si può vedere solo su La7, in diretta oppure on demand, grazie alla funzione “RivediLa7” sul sito ufficiale o sulla app della rete di Urbano Cairo. Su entrambe le piattaforme, però, i contenuti rimangono disponibili per circa una settimana dopo la messa in onda.

