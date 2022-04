Guerra, Salvini cita Papa Giovanni. E avverte: "Tutti misurino le parole"

Ipotizzare “minacce nucleari” e armare i mercenari non avvicina la pace"



"Tutti dovrebbero lavorare per la pace “cercando ciò che unisce più di quello che divide”, come chiedeva Papa Giovanni, misurando anche le parole. Ipotizzare “minacce nucleari” e armare i mercenari non avvicina la pace". Con queste parole il segretario della Lega Matteo Salvini risponde alla domanda di Affaritaliani.it se Italia ed Europa dovrebbero fare di più per arrivare alla pace tra Russia e Ucraina.

