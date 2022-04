Ascolti TV ieri 3 aprile 2022: Non è l'Arena meglio di Zona Bianca

Ascolti TV ieri 3 aprile 2022: Che Tempo che fa è il primo talk, seguono Non è l'Arena (849mila - 5%) e Zona Bianca (681mila - 4,1%)

Rai1 è nuovamente la prima rete con gli ascolti TV ieri 3 aprile 2022 grazie alla fiction Noi, che ha appassionato 3.453.000 spettatori pari al 16.1% di share (primo episodio a 3.642.000 e il 15.4%, secondo episodio a 3.292.000 e il 16.8%). Seconda posizione negli ascolti TV per Canale5 con Lo Show dei Record, che ha interessato 2.320.000 spettatori con uno share del 12.1%. Medaglia di bronzo per Che Tempo Che Fa, in onda su Rai3 dalle 20:36 alle 22:17 e seguito da 2.320.000 spettatori (9.7%). Che Tempo Che Fa – Il Tavolo dalle 22:20 alle 23:49 raggiunge invece 1.377.000 spettatori (7.5%).

Gli ascolti TV ieri 3 aprile 2022 per le altre reti: The Rookie su Rai2 con 966.000 spettatori (4%) e Blue Bloods con 919.000 spettatori (4%), Mission: Impossible – Rogue Nation su Italia1 con 1.116.000 spettatori (5.4%), Zona Bianca su Rete 4 con 681.000 spettatori a.m. (4.1%), Non è l’Arena su La7 con 849.000 spettatori (5%), la differita del Gran Premio d’Argentina di MotoGP, in onda dalle 22:02 alle 22:49 su TV8, con 1.026.000 spettatori (4.6%) e Nove Racconta – Denise sul Nove con 230.000 spettatori (1.1%).

Ascolti TV ieri 3 aprile 2022 nell'access prime time

Rai1 è la prima rete anche negli ascolti TV ieri 3 aprile 2022 nell'access prime time con Soliti Ignoti – Il Ritorno, visto da 4.673.000 spettatori pari al 19.5%. Su Canale5 Paperissima Sprint registra 2.966.000 spettatori con il 12.5%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine si ferma a 1.264.000 spettatori (5.4%). La presentazione di Che Tempo Che Fa su Rai3 ottiene 1.246.000 spettatori pari al 5.7%. Su Rete4 Controcorrente è davanti con 941.000 individui all’ascolto (4.1%) nella prima parte e 1.125.000 spettatori (4.7%) nella seconda parte a In Onda, che su La7 interessa 918.000 spettatori (3.9%). Su Tv8 la differita del Gran Premio d’Argentina di Moto2 ha appassionato 595.000 tifosi per il 2.6% di share.

