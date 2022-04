Verità e Affari, in edicola il nuovo quotidiano finanziario di Belpietro

Belpietro, in edicola Verità e Affari: il nuovo quotidiano economico con direttore Franco Bechis

Da domani, Verità & Affari è in edicola. Il nuovo giornale di Maurizio Belpietro, quotidiano economico-finanziario, fa il suo debutto domani, martedì 5 aprile 2022. Verità & Affari appartiene allo stesso gruppo della Verità e di Panorama, Verità srl, di cui Belpietro dal 2016 è azionista di maggioranza e presidente.

Il direttore della nuova creatura di Belpietro, come già annunciato, è Franco Bechis, ex direttore di Milano Finanza, di Italia Oggi e del Tempo. Vicedirettore, invece, è Francesco Allegra, ex caporedattore di Milano Finanza. I redattori, invece, sono: Gianluca Paolucci, Alessandro Giorgiutti, Tobia De Stefano e, come precedentemente annunciato, l’ex Fatto Quotidiano Fiorina Capozzi. Ma non è tutto. Verità & Affari potrà contare inoltre su collaboratori dal calibro di Fabio Pavesi, Francesco Bonazzi, Antonio Satta, Angelo De Mattia ed Ettore Gotti Tedeschi.

Dice Belpietro: “Vogliamo raccontare cosa c’è dietro le quinte delle grandi vicende dell’economia: il Pnrr, che mi pare stia andando in cavalleria, cosa succede in Tim, la battaglia di Generali fra Caltagirone e Donnet, dove va Stellantis, l’ex Fiat, le scalate bancarie, Unicredit. Tutto con un taglio meno ufficiale del Sole 24 Ore, sempre con lo sguardo all’interesse dei lettori”.

L’obiettivo è prudente, vendere intorno alle 10.000 copie entro la fine dell’anno. Sei numeri a settimana, dal martedì alla domenica. Presenza anche online, per ora agganciata al sito web della Verità, ma presto con un sito autonomo. L’azienda Belpietro per ora naviga con sicurezza. La Verità è il quotidiano con le migliori performance degli ultimi tempi, le copie vendute (carta e online) di gennaio 2021 sono cresciute del 28,3 per cento, rispetto a gennaio 2020.