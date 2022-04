Carol Maltesi, il padre a Telelombardia: "Assassino, ti voglio dire una cosa"

Carol Maltesi, il padre a Telelombardia: l'intervista esclusiva. "Assassino, ti voglio dire una cosa..."

Telelombardia incontra il padre di Carol Maltesi, appena arrivato in Italia dopo aver appreso dell’omicidio della figlia. Fabio Maltesi alle telecamere della trasmissione “Iceberg Lombardia” si dice sconvolto per l’accaduto e si rivolge all’assassino. L’intervista integrale sarà in onda domani sera, giovedì 7 aprile, alle 20.30 su Telelombardia.

“Sono appena arrivato dall’Olanda, sono distrutto dal dolore, faccio fatica a parlare. Dovete capire che Carol era il mio angelo, una persona dolcissima, angelo è la parola giusta. La verità è che Carol era troppo buona per questo mondo. All’assassino di mia figlia voglio dire una cosa: lei era una mamma, ha ucciso una mamma e ora c’è un bimbo che è rimasto orfano. Non ho parole per quello che è successo, confido molto nelle indagini in corso”.

