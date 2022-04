Madonna irriconoscibile su TikTok. Emancipata o vittima? Fan divisi. FOTO

Madonna su TikTok si mostra gonfia, i fan: "Sei malata, fatti curare"

Che Madonna faccia parlare di sé non è una novità, che lo faccia per il suo aspetto fisico neanche, ma che il suo aspetto sia così trasformato da renderla quasi irriconoscibile inizia a preoccupare i suoi stessi fan.

In un video pubblicato di recente su TikTok, la cantante è apparsa con le labbra molto gonfie, la pelle tirata e lucida, gli occhi sottilissimi e il resto del corpo non in splendida forma. Non è la prima volta che succede: pochi mesi fa avevano fatto discutere le foto che la stessa Madonna aveva pubblicato sul suo profilo Instagram, poi rimosse dal social perché troppo esplicite e ricondivise dalla cantante censurate con delle emoji.

Già allora i fan commentavano preoccupati sono il post di come fosse cambiato l'aspetto della loro diva preferita: negli anni Madonna si è sottoposta ad alcuni interventi di chirurgia plastica, pratica molto comune tra i vip, ma all'alba dei suoi 64 anni tutte queste modifiche accumulate sono finite per trasfigurarla e renderla "irriconoscibile" o persino "inquietante", come ha commentato qualche fan.

Sul web gli haters, purtroppo si sa, hanno spesso carta bianca, e così sono subito piovuti anche insulti e offese, ma molti fan della cantante sono intervenuti per difenderla: "È malata, lasciatela stare, non infierite", ha chiesto qualcuno. "Non stai bene, fatti curare, vai da un medico", ha aggiunto qualcun altro rivolgendosi direttamente a Madonna.

Frame del video da TikTok



Ma sui social, e fuori, il dibattito è molto più ampio. Madonna è infatti sempre stata un'icona del femminismo occidentale: giovane, bianca e etero, si è fortemente battuta contro ageismo, razzismo e omofobia, diventando un punto di riferimento per le ragazze in cerca di emancipazione dalla società patriarcale del dopoguerra e per la comunità Lgbtq+.

Proprio per questo, in molti e molte difendono la scelta della pop star di fare l'uso che vuole del proprio corpo: dalle pose sexy a quelle esplicitamente più provocanti e provocatorie, alla chirurgia plastica, ai vestiti "che non si addicono a una che non è più una ragazzina" (come spesso le è stato rinfacciato sui social), in molti sostengono Madonna e il suo diritto di essere chi vuole e comportarsi come vuole (finché non si ledono i diritti di altre persone, ovviamente), anche in virtù della posizione di potere acquisita negli anni e, di conseguenza, della consapevolezza di autodeterminarsi.

Frame del video da TikTok



Molti altri, però, fan e non solo, non sono d'accordo e criticano la scelta di Madonna di "voler restare a tutti i costi la diva degli anni Ottanta", "rifiutandosi di invecchiare" e facendo di tutto per restare fedele all'immagine che l'ha resa famosa, fino a deformare il proprio corpo con la chirurgia estetica "ai limiti del ridicolo". Se per qualcuno tutto ciò sarebbe più che altro un pessimo esempio per le giovani ragazze, per altri si tratta di una vera e propria malattia.

Madonna sarebbe vittima del suo stesso personaggio, o della cultura patriarcale che voleva combattere da giovane, quella che vuole le donne prive del diritto di invecchiare mostrando i segni del tempo sul proprio corpo e che fa ricorrere a qualsiasi espediente, estetico, chirurgico o digitale, per modellare la propria immagine in base ai gusti dei fan, della massa o di un ipotetico "uomo comune giudicante".

Frame del video da TikTok



In quest'ottica, secondo alcune persone che la seguono dagli esordi, quella di Madonna sarebbe "un'occasione mancata": avrebbe potuto essere un esempio di come invecchiare con dignità, accettando sé stessi e il proprio corpo e fregandose dei segni del tempo, è riassunto di alcune discussioni portate avanti in un gruppo di fan di Lady Ciccone, e invece anche lei ha ceduto alla debolezza o alla vanità, trasformandosi in un "personaggio di plastica e silicone", ombra della cantante che era un tempo.

Giusto o sbagliato, libera scelta o malattia, al di là di critiche e giudizi, una cosa è certa: nel nuovo aspetto postato sui social Madonna è effettivamente quasi irriconoscibile.