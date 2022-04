Economia, Bonomi (Confindustria): "Nel 2022 il PIL scenderà sotto il 2%"

Gli scatti d'Affari

Le parole del Presidente di Confindustria Carlo Bonomi al termine del convegno di presentazione del Rapporto di previsione sull'economia italiana

Al termine del convegno di presentazione del Rapporto di previsione "L’economia italiana alla prova del conflitto in Ucraina", il Presidente di Confindustria Carlo Bonomi ha parlato della situazione economica italiana durante l'incontro con la stampa.

Bonomi, parlando dei gravi problemi che l'Italia dovrà affrontare nei prossimi mesi, ha dichiarato: "Con l’invasione russa dell’Ucraina che ha ulteriormente aggravato tutte le tensioni sui prezzi, la scarsità di materie prime e input di produzione e i colli di bottiglia nel commercio globale che già erano potentemente in opera prima del conflitto, formulare previsioni in queste circostanze è molto difficile. L’incertezza assoluta di quanto ancora possa durare la guerra, quando e come sarà possibile una cornice condivisa tra Mosca e Kyiv per il cessate il fuoco prima e poi per l'evoluzione in un vero accordo di pace, il cui rispetto sia garantito anche da altri Paesi: da tutto questo dipenderà l’intensità e la solidità del raffreddamento delle conseguenze economiche che oggi sono di fronte a noi”.

Il Rapporto di previsione presentato da Bonomi e redatto dal Centro studi Confindustria contiene secondo il Presidente "Numeri che spaventano" e che concretizzano l'allarme lanciato da Confindustria già prima della guerra.

Bonomi aggiunge: "Nello scenario presentato, la crescita del PIL nel 2022 scenderà sotto il 2% e non più il 4% come noi tutti ci aspettavamo. Questo vorrebbe dire quindi che nei primi due trimestri del 2022 saremo in recessione tecnica".