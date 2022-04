Carol Maltesi e il mistero dei soldi spariti: "Non è stato Davide Fontana"

Davide Fontana: " Ho ucciso Carol per troppo amore"

Non solo un gioco erotico andato male, nel caso di Carol Maltesi, la giovane donna uccisa brutalmente nel bresciano, si cerca di capire se esiste anche un movente economico. Parlando con l’amica, Carol aveva confidato: “Mi sono spariti 300 euro che erano in casa”. “Ma sono entrati solo loro. Adesso sono in crisi, non so di chi fidarmi e cosa fare”, aveva aggiunto, facendo riferimento a Davide e all’ex fidanzato di cui era innamorata. “Ci metto le mani sul fuoco che non è stato nessuno dei due. Mi è venuto il dubbio di aver contato male io”, aveva così provato a giustificarli con l’amica. Carol sosteneva di stare bene con Davide “di testa”, ma di avere ancora nel cuore quel fidanzato da cui era stata lasciata proprio per la nuova strada lavorativa.

In casa di Carol, sono state trovate tracce di sangue. L’appartamento, come spiegato a Ore14 da Carlo Nocerino, procuratore capo di Busto Arsizio, è stato pulito con cura e più volte. “Ciò che colpisce e fa tenerezza sono i tanti pupazzetti, tanti peluche rimasti”, che confermano l’attenzione della ragazza per il figlio distante. Infatti, la stessa Carol aveva confessato alla sua amica d’infanzia di essersi avvicinata al mondo del porno per garantire un futuro migliore al figlio e potersi permettere la sua custodia. Temeva che con il lavoro da commessa avrebbe fatto fatica a trasferirsi in un appartamento adeguato alla gestione del minore.

Crescono i dubbi sulle dinamiche dell’omicidio: si ipotizza risalga al 10 gennaio l’ultimo giorno di vita di Carol, confermato dal messaggio inviato alla madre. Da quel giorno il buio e nessuna denuncia. Mentre le indagini proseguono per far chiarezza sulle tempistiche di questa violenza il carnefice, Davide Fontana, cerca di accreditare l’azione per “troppo amore”. L’uomo, lo “pseudo agente” che ha introdotto Carol nel mondo dei film erotici, verrà nuovamente interrogato nei prossimi giorni.

