Orsini: "Zelensky? Incapace totale: ci fa rischiare la Terza Guerra Mondiale"

Zelensky, Orsini a Cartabianca: "Ci fa rischiare la Terza Guerra Mondiale"

Orsini torna a Cartabianca. E questa volta se la prende con Zelensky. Alessandro Orsini ancora una volta a Cartabianca nonostante le polemiche delle scorse settimane, il direttore e fondatore dell'Osservatorio sulla Sicurezza Internazionale della LUISS è ospite della puntata del 5 aprile del talk show di Bianca Berlinguer che va in onda su Rai3 prende di mira il presidente ucraino: “Zelensky deve darsi una calmata, non può decidere da solo e farci precipitare nella terza guerra mondiale. Politicamente Zelensky è un incapace totale”.

“Il governo italiano”, continua il professore, “deve rendersi disponibile al riconoscimento del Donbass e della Crimea. Noi dobbiamo insegnare ai giovani a lottare per la libertà di pensiero. Stiamo vivendo un’ondata di maccartismo, non si può riflettere sulle origini della guerra. Io sono qui e non arretro”. Orsini risponde poi alle solite e note accuse: "Quando mi si dice che sono filo-Putin sono solo vili calunnie. Io nel 2017 pubblicavo sul mio sito articoli intitolati 'Tutti gli omicidi di Putin'".