Blob, Zonabianca e Propaganda Live: a maggio flop di interazioni social

Social, "Che tempo che fa" il primo della classe: segue "Report" di Sigfrido Ranucci

Sui social, il primo della classe rimane Fabio Fazio con “Che tempo che fa”. Segue Sigfrido Ranucci con “Report”, e chiude il podio al terzo posto il Tg3, che rispetto alla graduatoria di aprile sorpassa “Propaganda Live”, retrocesso al quinto. La classifica di maggio, realizzata da Sensemakers, evidenzia che tra i programmi di informazione più social in quarta posizione c’è Mario Giordano ed il suo “Fuori dal coro”, nonostante abbia regalato alla concorrenza una settimana (in tv il programma si è concluso il 24 maggio).

I numeri di base, ovvero le interazioni nelle quattro principali piattaforme e videoviews su Facebook e Instagram, dicono che il mese scorso, con molte trasmissioni arrivate in tv alle ultime puntate, e poche che stanno andando avanti anche a giugno, le performance dei primi in graduatoria non sono calate.

“Che tempo che fa” ha portato a casa 3,1 milioni di interazioni (+165) e 9,5 milioni di videoviews (+24), in buon progresso rispetto al mese precedente. Sintomatico che nel programma di Fazio tornino ad essere trainanti le boutade, le battute e anche le gaffes di Luciana Littizzetto, e non soltanto i servizi e gli aggiornamenti sulla guerra in Ucraina.

Bene Fazio e Ranucci, gli altri non crescono

Come riporta Primaonline, fanno invece peggio del mese precedente il terzo in classifica (Tg3) e il quinto (“Propaganda Live”), mentre migliora la posizione e la prestazione Mario Giordano, nonostante sia stato il primo dei talk politici di Cologno ad osservare il riposo stagionale.

Tra i power brand di Rete4 va segnalata la crescita di “Quarta Repubblica”: il programma di Nicola Porro ha guadagnato sette posizioni nel confronto con il mese precedente (+164% sulle interazioni e +100% sulle visualizzazioni video) e mette in fila, il TgLa7, #Cartabianca, il Tg1, il Tg2.

Tra gli sfidanti del giovedì, spesso in equilibrio per Auditel, è quasi parità anche sui social: 88 mila interazione per il brand curato da Paolo Del Debbio e 85 mila per quello affidato a Corrado Formigli, ma con Del Debbio dominante per videoviews (1,3 milioni). Da segnalare l’ingresso in classifica del “TGR Friuli-Venezia Giulia” grazie alla condivisone di contenuti di cronaca generali.

Graduatoria reti: 6 titoli su 15 per Rai3, 4 posti a Rete4, 3 per La7.

Negli equilibri per gruppi e per reti, a maggio le cose non cambiano molto. Anche se diventa più evidente il predominio della terza rete. Oltre ad avere tre propri brand sul podio, il canale colloca #cartabianca all’ottavo posto, “Blob” al tredicesimo, il Tgr al quindicesimo. Sorprende un po’, ma non è una novità, l’assenza di Canale5, ma anche quella delle tematiche di news. Il Tg1 è nono e il Tg2 decimo, ma sono entrambi molto distanti dalle prestazioni social del Tg3 e del TgLa7.