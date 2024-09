Boccia e il forfait a Bianca Berlinguer a "È sempre Cartabianca": "Volevano trasformare tutto in gossip e politica"

Caso Boccia-Sangiuliano e l'intervista saltata su Rete 4 a "È sempre Cartabianca". La verità di Maria Rosaria

Dopo il forfait a Bianca Berlinguer a "È sempre Cartabianca", l'ex amante del già ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano esce allo scoperto spiegando al pubblico della rete la sua verità sull'assenza, concordata all'ultimo, al talk di Rete4. "Io e (ndr Bianca Berlinguer) ci siamo confrontate in camerino per ricostruire la vicenda da raccontare nel primo blocco, dedicato all'intervista. Ho subito percepito chiaramente che non c'era l'intenzione di ascoltare la verità, ma piuttosto trasformare il tutto in un dibattito politico e in gossip".







Boccia spiega infatti che in accordo con Mediaset l'intervista su Rete4 doveva essere così suddivisa: un primo blocco nel quale l'influencer ricostruiva la vicenda insieme alla conduttrice, e un secondo nel quale- insieme agli altri giornalisti presenti in studio- si approfondiva maggiormente la questione. Invece, scrive sempre Boccia in una Instagram stories "non abbiamo mai discusso del secondo blocco e del tipo di domande che avrebbero fatto, nelle due ore in cui sono stata trattenuta nel camerino dalla insistente e reiterata volontà di farmi partecipare alla trasmissione e quindi contro la mia volontà avendo dichiarato sin da subito la volontà di andare via".

"Il primo blocco era dedicato ripeto unicamente a definire i contorni chiari della vicenda. Avevo chiesto la formula dei due blocchi perché sarei entrata nel secondo solo con una base di verità solida, che non avrebbe permesso di cercare la verità autentica, evitando il gossip e qualsiasi possibile strumentalizzazione politica", conclude Boccia su Instagram.