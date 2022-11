Boglioli Milano sceglie AFF come ufficio stampa e relazioni pubbliche

Boglioli Milano sceglie AFF per le attività di ufficio stampa e relazioni pubbliche

AFF Comunicazione seguirà le attività di comunicazione - Media Strategy, Ufficio Stampa Corporate e Prodotto, Digital Pr - di Boglioli Milano, marchio Made in Italy che incarna a pieno lo spirito della sartorialità.

La storia di Boglioli Milano nasce nel 1974, anno di fondazione del marchio, distinguendosi nel mondo del menswear per i look destrutturati dei completi da uomo, calibrati in ogni rifinitura.

Ogni capo nasce dalla combinazione tra arte e meticolosa precisione in cui la cura dei dettagli rende unica l'espressione di ogni collezione. Boglioli Milano combina l'uso di materiali e tessuti selezionati con le più recenti tecnologie e spicca per l'innata creatività e la capacità di combinare una solida tradizione sartoriale ad un look non convenzionale.